Минфин обнаружил за год подозрительных соцвыплат на 1,6 миллиарда
Как сообщает пресс-служба Минфина, больше всего выявлено несоответствий при верификации субсидий. Они составляли 70% от общего количества рекомендаций по проведению дополнительной проверки правомерности выплат.
Согласно сообщению, наиболее распространенными рекомендациями относительно правомерности выплат субсидий (на примере декабря 2020 года) стали:
- осуществление государственной выплаты уже после смерти реципиента – 21 тыс. реципиентов;
- осуществление покупки земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн – 17,5 тыс. реципиентов;
- наличие во владении семьи транспортного средства, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет – 9,8 тыс. реципиентов;
- получение субсидий одновременно по двум разным адресам – около 10 тыс. реципиентов.
В Минфине отмечают, что в 2020 году было подтверждено 78% из общего количества рекомендаций.
"Осуществляемая Минфином верификация позволила органам, осуществляющим государственные выплаты, прекратить неправомерные выплаты, а также способствовала предупреждению необоснованного начисления таких выплат в будущих периодах", – подчеркивают в министерстве.
При этом Минфин констатирует, что взыскание безосновательно выплаченных средств является сложным и затратным процессом, который предусматривает разрешение споров в судебном порядке.
"Поэтому введение в текущем году Минфином еще одного вида верификации, а именно превентивной, которая осуществляется на этапе обращения гражданина за помощью до назначения ему выплаты, является более действенным механизмом", – отмечается в сообщении..