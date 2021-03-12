Минфин обнаружил за год подозрительных соцвыплат на 1,6 миллиарда

В 2020 году Министерство финансов осуществило верификацию относительно правомерности получения реципиентами государственных выплат на общую сумму около 455 млрд грн, предоставлено около 2,5 млн рекомендаций для проведения дополнительной проверки на общую сумму 1,6 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Минфина, больше всего выявлено несоответствий при верификации субсидий. Они составляли 70% от общего количества рекомендаций по проведению дополнительной проверки правомерности выплат.

Согласно сообщению, наиболее распространенными рекомендациями относительно правомерности выплат субсидий (на примере декабря 2020 года) стали:

осуществление государственной выплаты уже после смерти реципиента – 21 тыс. реципиентов;

осуществление покупки земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн – 17,5 тыс. реципиентов;

наличие во владении семьи транспортного средства, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет – 9,8 тыс. реципиентов;

получение субсидий одновременно по двум разным адресам – около 10 тыс. реципиентов.

В Минфине отмечают, что в 2020 году было подтверждено 78% из общего количества рекомендаций.

"Осуществляемая Минфином верификация позволила органам, осуществляющим государственные выплаты, прекратить неправомерные выплаты, а также способствовала предупреждению необоснованного начисления таких выплат в будущих периодах", – подчеркивают в министерстве.

При этом Минфин констатирует, что взыскание безосновательно выплаченных средств является сложным и затратным процессом, который предусматривает разрешение споров в судебном порядке.

"Поэтому введение в текущем году Минфином еще одного вида верификации, а именно превентивной, которая осуществляется на этапе обращения гражданина за помощью до назначения ему выплаты, является более действенным механизмом", – отмечается в сообщении..