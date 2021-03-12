Продажи лекарств в Украине за год подскочили на 24%

Фармацевтический рынок Украины в 2020 году вырос на 24% в закупочных ценах (до 76 млрд грн) на 15% – в упаковках.

Согласно данным, которые приводятся в отчете компании SMD, по итогам 2020 года в денежном эквиваленте на розничные продажи приходится 69% рынка, на централизованные закупки – 12%, на закупки, проведенные госпредприятием "Медицинские закупки Украины" – 8%, на долю закупок, которые проведены клиниками и за счет региональных субвенций – 9%, на долю реимбурсации стоимости лекарств приходится 2% денежного объема фармрынка, передает Интерфакс-Украина.

Объем розничного рынка в 2020 году составил 55 млрд грн в закупочных ценах, рынок вырос на 4% в гривне и на 2% в упаковках.

По оценке генерального директора компании SMD Ирины Горловой, в целом в 2020 году на рынок существенное влияние оказало начало панедемии COVID, ажиотажный спрос в марте, падение в апреле и мае во время карантина и восстановление динамики в конце года.

В аптеках основными трендами были увеличение количества чеков и стоимости среднего чека, дефектура отдельных групп товаров в начале карантина и затоваривание группам "панического спроса" в конце апреля.

В тройку лидеров фармрынка в 2020 году в розничном сегменте в денежном выражении вошли компании "Фармак", Sanofi и "Дарница".