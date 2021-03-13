Зеленский анонсировал аудит приватизации недр и стратегических предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении расследования законности приватизации стратегических предприятий и недр в стране отдельными лицами.

Об этом он сообщил в видеообращении к украинскому народу.

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности "Мотор-Сич", а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это случилось? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что украинский народ "дожен знать, каким образом и на каких условиях ряд лиц получил те или иные ресурсы".

"И для того, чтобы установить это - будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу. Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными - как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел", - отметил президент.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что решение в отношении "Мотор-Сичи" СНБО принимал еще 1 марта 2018 года. Речь идет о решении "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", которое было введено в действие указом Петра Порошенко 6 марта того же года, но его текст был засекречен.