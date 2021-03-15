СЕТАМ за год продал 1200 арестованных легковых автомобилей

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины реализовало в течение 2020 года на электронной площадке OpenMarket 1 258 легковых транспортных средств на общую сумму 142 млн 323 тыс. 983 грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

Больше всего на OpenMarket 2020 года было продано автомобилей "ВАЗ" (178), "Daewoo" (105), Volkswagen (70), Toyota (51), Nissan (50). Также было продано 45 автомобилей Hyundai, 36 – Renault, 35 – Ford, 30 - Kia, 27 – Skoda, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего в минувшем году было выручено за легковой универсал Toyota Land Cruiser 200 в 2016 года выпуска, который был реализован за 1 млн 443 тыс. грн.