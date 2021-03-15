Антимонопольный комитет начал расследование падения запасов угля на складах ТЭС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит расследование ситуации, связанной со снижением гарантированных запасов угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) в зимний период.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

"С целью установления действительных обстоятельств, которые привели к уменьшению гарантированных запасов угля на складах ТЭС, Комитет по собственной инициативе проводит расследование совокупности фактов, изложенных в заявлениях/обращениях, поступивших в комитет по аналогичным вопросам. В случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитетом будут приняты соответствующие меры", – сказано в сообщении.

В ходе расследования АМКУ намерен выяснить, "повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование и т.п.".

В то же время Комитет констатирует, что не может принять к рассмотрению поступившие заявления от бытовых потребителей и общественных организаций "относительно действий группы компаний ДТЭК, которые заключаются в ограничении поставок угля компаниям-контрагентам, непополнении запасов угля на собственных складах, выходе генерирующих мощностей во внеплановые аварийные остановки, что привело к созданию дефицита на рынке электроэнергии".

В АМКУ поясняют, что поступившие в АМКУ заявления "не содержат информации и объяснений о возможности негативного влияния на права и интересы заявителей, вызванных уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС и выходом энергогенерирующего оборудования в аварийные ремонты.

"Следовательно, такие заявления органами Комитета не могут быть рассмотрены", – указали в АМКУ.

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Как сообщалось, на минувшей неделе НКРЭКУ оштрафовала три компании из холдинга ДТЭК Рината Ахметова на максимально возможные 1,7 млн грн каждую за необеспечение гарантированных запасов угля на ТЭС. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк обвинил руководство ДТЭК в безответственности и пообещал обратиться по этому поводу к СНБО.

Напомним, в феврале генкомании ТЭС столкнулись с нехваткой угля на складах. Из-за этого энергоблоки станций государственного "Центрэнерго" (Трипольская ТЭС и Змиевская ТЭС) работлина резервном топливе (газ), тогда как ДТЭК Рината Ахметова заявляли, что работа ТЭС с использованием газа не выгодна.

На фоне низких запасов угля и похолодания в феврале более 10 энергоблоков на ТЭС ДТЭК были выведены в аварийный ремонт, но вместе с потеплением в начале марта их перевели из ремонта в резерв.

При этом, по данным Госэнергонадзора, основной причиной аварийны остановок энергоблоков в начале февраля стали нарушения в действиях персонала.

Так, по результатам расследований 75 технологических нарушений на энергоблоках ТЭС ГК определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов вызваны дефектами ремонта и ошибочными действиями ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты).