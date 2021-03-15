Цены на газ в Европе продолжают расти

Цена газа на главном спотовом хабе Европы – нидерландском TTF с поставкой в понедельник выросла до $229 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 11 февраля.

За последнюю неделю голубое топливо подорожало на 11%, а с начала марта – на 16%, отмечает Интерфакс-Украина.

Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы на утро воскресенья опустился до 32,56%. Это на 4,9 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 27,27%, в Австрии – до 31,79%, Чехии – 31,56%, Польше – 41,57%, Франции – до 18,72% (минимальный уровень среди стран региона), в Украине – до 40,26%.

Отбор газа из ПХГ Европы продолжается примерно до конца марта (в 2020 году нетто-отбор сменился нетто-закачкой 3 апреля, в 2019 году – 22 марта).

Отбор газа из ПХГ Европы за четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года можно прогнозировать на уровне 84,6 млрд куб. м, что должно стать новым рекордом после отбора за зимние кварталы 2017-2018 годов (79,86 млрд куб. м). Отбор газа за теплый зимний сезон 2019-2020 годов был составил всего 47,9 млрд куб. м.