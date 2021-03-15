Завтра пройдет первый аукцион в рамках "большой приватизации тюрем"

Аукцион по продаже "Ирпенского исправительного центра" проведут 16 марта.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Большая приватизация тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Состоится он уже завтра, 16 марта. Поэтому, если у кого-то есть то лишних 220 млн грн и кто-то хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome", – написал Малюська.

Также он напомнил, что 70% поступлений от продажи учреждения будет потрачено на развитие нового тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% – пополнит государственный бюджет.

Как сообщалось, ранее Министерство юстиции анонсировало продажу 35 исправительных учреждений в рамках "Большой приватизации тюрем".