Россия выделила на поиск воды для военных в Крыму больше денег, чем для всех остальных жителей

Правительство РФ выделит оккупационным властям Крыма 3,25 млрд рублей ($44,4 млн) на решение проблем с водоснабжением населения полуострова.

Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает Интерфакс.

По словам главы правительства РФ, эти средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и на модернизацию региональных сетей водоснабжения.

"Все это позволит улучшить ситуацию с обеспечением водой. Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. кубометров воды, которая будет поступать без перебоев и отключений", – пообещал премьер.

Мишустин также рассказал, что правительство выделит средства на ремонт 130 домов на территории полуострова.

Как сообщалось, в октябре 2020 года правительство РФ выделило 4,95 млрд рублей (около $65 млн) военным из резервного фонда на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.

Еще более 870 млн рублей выделили на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.

Российские власти признают катастрофическую ситуацию с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. По данным Росгидромета, засуха привела к пересыханию множества рек и водохранилищ.

Воду в жилой сектор сорока населенных пунктов оккупированного полуострова с августа подают по графику, люди жалуются, что вода очень грязная. Проблемы с водоснабжением в Крыму начались после оккупации полуострова Россией и увеличения контингента российских войск в Крыму.