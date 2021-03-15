ГБР выявило схему вымогательства взяток за назначения на должности в ГПЗКУ. ВИДЕО

Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о разоблачении "системной коррупционной схемы" при участии должностных лиц АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

"Оперативными работниками ГБР установлено, что руководящим звеном корпорации введен механизм вымогательства неправомерной выгоды от подчиненных подразделений за продление пребывания в должности их руководителей", – сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, ГБР в ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства руководителем одного из департаментов Корпорации неправомерной выгоды в размере $35 тыс. от директора одного из филиалов общества за обеспечение дальнейшего пребывания его в должности директора филиала.

"12 марта по результатам проведения комплекса скоординированных следственных розыскных действий следователями ГСУ ГБР задержан в порядке ст. 208 УПК Украины указанный руководитель одного из департаментов АО "ГПЗКУ" при получении неправомерной выгоды в сумме $35 тыс.", – сказано в сообщении.

В ГБР уточнили, что сейчас решается вопрос сообщения о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, Кабинет министров 11 ноября временно возложил исполнение обязанностей главы правления ПО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) на Андрея Власенко, который в конце октября был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы". После назначения Власенко анонсировал смену руководителей подразделений ГПЗКУ.

Минэкономики в конце октября сообщило об увольнении Власенко из "Укрликтрав" "на основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей".

Власенко, согласно информации на сайте Николаевского областного совета, представляет политическую партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и возглавляет постоянную комиссию облсовета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

В первом полугодии 2020 года ГПЗКУ нарастила чистый убыток в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3,45 млрд грн, а ее выручка сократилась в 2,2 раза - до 4,17 млрд грн.