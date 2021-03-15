Зеленский подписал закон для интеграции Украины в культурные маршруты ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о культурных маршрутах" № 1235-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля.

Как сообщает пресс-служба главы государства, присоединение к указанному соглашению позволит Украине не только участвовать в культурных маршрутах, но и продвигать свое историческое и культурное достояние.

"У нас замечательная страна, очень многогранная и интересная. Но, к сожалению, из-за плохих дорог и отсутствия внимания со стороны государства к нашим историческим памятникам Украина практически не присутствовала на туристических маршрутах Европы. Но мы это изменим", – отметил Зеленский.

Заключение Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах было подтверждено Резолюцией CM/Res(2013)66 в городе Страсбург. Это соглашение направлено на формирование общего культурного пространства в Европе путем повышения уровня осведомленности о культурном наследии, развития культурного диалога в Европе, а также посредством трансграничного туризма.

Сторонами соглашения являются 34 страны, партнерами – Европейский союз и Всемирная туристская организация (UNWTO). Сертификат "Культурные маршруты Совета Европы" как знак качества получили 40 европейских культурных маршрутов, которые проходят через более чем 50 стран. По территории Украины сейчас пролегают три европейских культурных маршрута.