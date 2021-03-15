Авиакомпании запланировали рекордное количество чартеров из Украины в Турцию

Число чартерных перелетов между городами Украины и Турцией в летнем сезоне 2021 года увеличится на 62% по сравнению с докризисным 2019 годом.

Об этом говорится в исследовании Украинской ассоциации туристических агентств передает avianews.com.

За основу организация взяла одну неделю в июне, поскольку в этом месяце полетные программы запускаются на полную мощность. Данные показали, что в этом сезоне авиакомпании планируют выполнять 326 рейсов в неделю между городами Украины и Турции, тогда как в 2019 году это этот показатель составлял 201 рейс.

Больше трети всех перелетов – 128 – заявлено на линии Киев-Анталья. С учетом рейсов из региональных аэропортов Анталья займет 80% чартерного рынка между Украиной и Турцией. Рейсы на этот курорт запланированы из Киева, Днепра, Запорожья, Львова, Николаева, Одессы, Харькова, Херсона и Черновцов.

Также туроператоры заявили рейсы из Киева в Аланью, из Киева, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова в Бодрум, из Киева, Запорожья, Львова, Харькова в Даламан, из Киева в Измир.

Из 326 чартеров в неделю 125 планируется на самолетах МАУ, по 71 – на авиалайнерах Azur Air Ukraine и SkyUp, 59 – на воздушных судах "Розы Ветров".

"Туроператоры настроены на сезон оптимистично и ожидают существенное увеличение спроса из-за меньшего количества открытых для украинцев направлений", – отметили в ассоциации.

С лета 2020 года Турция открыта для туристов из Украины. Сейчас страна требует, чтобы путешественники прошли ПЦР-тест перед вылетом, заполнили электронную анкету и оформили туристическую страховку, которая покрывает в том числе лечение от COVID-19.