Telegram разместил облигации на $1 миллиард для выплат по долгам

Telegram Group в пятницу, 12 марта, разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из покупателей облигаций и источник на финансовом рынке.

Результаты размещения подтверждаются и данными терминала Bloomberg от 15 марта: Telegram привлек $1 млрд под 7%, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона запланирована на сентябрь 2021 года.

Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. Одно из условий выпуска облигаций – они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов.

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О том, что Telegram Group размещает облигации, стало известно в феврале. Деньги нужны компании для развития мессенджера и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), запуска которой так и не произошло.

Telegram в 2018 году привлек у инвесторов $1,7 млрд на запуск своей блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. В числе инвесторов были и известные российские миллиардеры и предприниматели, в том числе Роман Абрамович.

Запуск был намечен на октябрь 2019 года, в случае неудачи компания обещала вернуть инвесторами деньги. Осенью 2019 года запустить TON не удалось, Комиссия по ценным бумагам (SEC) США обратилась в федеральный суд Манхэттена, запретивший выпуск криптовалюты.

В мае 2020 года TON была закрыта, Telegram обязался выплатить $1,22 млрд инвесторам и $18,5 млн штрафа SEC. Обязательства перед инвесторами в TON и составляют основную часть долга компании.

Ранее Telegram уже вернул инвесторам $770 млн, а еще около $443 млн рефинансировал в кредиты, пообещав выплатить 110% от суммы, первоначально вложенной в TON. Таким образом, общая сумма обязательств группы по открытым кредитным линиям составляет $625,7 млн. Срок погашения – 30 апреля 2021 года. На выплату этих долгов и пойдет основная часть средств, привлеченных от выпуска облигаций.