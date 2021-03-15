НАБУ сообщило о подозрении экс-главе "Приватбанка" по новому делу на 8 миллиардов (обновлено)

15 марта детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшему главе правления "Приватбанка", его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины.

По данным следствия ,в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "Приватбанк" тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

"Для прикрытия фактической растраты средств "Приватбанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие топ-менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", – сказано в сообщении.

В НАБУ напомнили, что это уже второй эпизод, в котором вручены подозрения бывшим топ-менеджерам "Приватбанка". Новые подозрения трем бывшим топ-менеджерам банка согласовала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления "Приватбанка", два его заместителя и два руководителя департаментов. Бывший глава "Приватбанка" является подозреваемым в обоих эпизодах", – отмечается в сообщении.

По данным НАБУ, на имущество подозреваемых наложен временный арест.

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Сама Венедиктова уточнила, что подозреваемые достоверно знали, что контроль над средствами банка в ближайшее время будет потерян в связи с обращением бывших акционеров о его национализации.

"В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица "Приватбанка" приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги "Приватбанка" теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD", – пояснила Венедиктова в Facebook.

Она подчеркнула, что следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.