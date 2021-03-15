Фонд гарантирования с 19 марта возобновляет выплаты вкладчикам двух банков

С 19 марта 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам "Златобанка" и банка "Капитал" по договорам банковского вклада и банковского счета (включая карточные счета) в пределах 200 тыс. грн. Возмещение средств вкладчикам будет производится через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системы выплат Фонда.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Это стало возможным после восстановления Фондом контроля над этими банками и обновления записи в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о пребывании банков в процедуре прекращения под контролем уполномоченного лица, которому Фонд делегировал свои полномочия ликвидатора банка.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться к любому из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Физические лица-резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика/внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлена слово "отказ").

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.