Болградский винзавод сократил убыток на 36%

ЧАО "Болградский винодельческий завод" (Одесская область) в 2020 году снизило чистый убыток на 36,2% по сравнению с 2019 годом – до 7,01 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Активы компании за год сократились на 19,9% – до 76,96 млн грн, а непокрытый убыток вырос на треть – до 28,77 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года сократилась в 21 раз – до 4,5 млн грн.

Компания сообщает о запланированном на 15 апреля годовом собрании ее акционеров, в повестке которого планируется прекратить полномочия председателя правления Степана Курдова и членов правления Александра Проноза, Ивана Кочева, Надежды Хаджиогло, Елены Аврамовой. При этом винзавод не называет потенциальных кандидатур на должности в правление.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ЧАО "Болградский винодельческий завод" являются Алексей Абдуллин, Зоя Березовская (оба зарегистрированы в Одессе), Михаил Березкин и Александр Стельмах (оба – Киев).

По данным на сайте Болградского винзавода, это крупнейшее градообразующее предприятие города Болград Одесской области. Площадь виноградных плантаций компании составляет более 800 га, с которой собирается 5-6 тыс. тонн винограда, а ее мощности по переработке составляют до 40 тыс. тонн винограда за сезон.

Завод выпускает 11 видов красных, белых и игристых вин, а также первое в Украине ледяное вино. Компания разливает продукцию в бутылки, тару бэг-ин-бокс и кеги.

Болградский винодельческий завод планирует в будущем восстановить коньячное производство и производство соков.