Глава "Укрзализныци" заразился коронавирусом

Глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак находится на больничном в связи с положительным тестом на коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом говорится в письме компании в адрес временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проверке и оценке состояния "Укрзализныци", передает Интерфакс-Украина.

В связи с этим компания просит ВСК организовать возможность присутствия на очередном заседании для главы правления в онлайн режиме.

Как сообщалось, на минувшей неделе глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заболел COVID-19 и находится на самоизоляции.

Перед этим Кирилл Шевченко был в плановом отпуске, его обязанности временно исполнял замглавы Нацбанка Юрий Гелетий.