Сейшелы разрешат въезд для туристов с 25 марта благодаря вакцинации населения

Островной курорт в Индийском океане Сейшелы откроется для туристов со всего мира за исключением Южной Африки с 25 марта 2021 года.

Как сообщил министр внутренних дел и туризма страны Сильвестр Радегонд, для путешественников уберут требование по вакцинации, карантину, длительности пребывания, передает avianews.com.

Однако за 72 часа до вылета на Сейшелы необходимо будет пройти ПЦР-тест на коронавирус, и это единственное требование.

Власти островного государства также разрешат работу мест общего пользования в отелях, таких как бары, бассейны или детские сады. Посетителям необходимо будет соблюдать стандартные правила – носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию.

Сейшелы решили снять ограничения на посещение страны туристами после проведения успешной массовой вакцинации, островная страна с населением менее 100 тыс. жителей является одним из лидеров по вакцинации в мире .

"Кампания по вакцинации была довольно успешной. Правительство сделало все, что в его силах, чтобы обеспечить безопасность населения. Сейчас мы подошли к той точке, когда может открыть границы чтобы восстановить экономику", – заявил Радегонд.

После объявления об открытии Сейшельских островов для туристов Qatar Airways объявила об увеличении провозных емкостей на острова в два раза. Вместо узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 авиакомпания будет летать на широкофюзеляжных авиалайнерах Boeing 787.

Qatar Airways предлагает перелеты из Киева на Сейшелы с пересадкой в Дохе. Время между рейсами составляет 4 часа по пути на острова и 3 часа в обратном направлении. Общая продолжительность перелетов в одну сторону составляет 13-14 часов.

C мая 2021 года для жителей Украины появится еще одна опция перелетов на Сейшелы - рейсами Turkish Airlines через Стамбул. Вылеты возможны как из Киева, так и Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова.