Новини

Bank of America повысил прогноз цен на нефть

2690
Bank of America повысил прогноз цен на нефть
Аналитики Bank of America (BofA) Global Research ожидают, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $63 за баррель, WTI – $60 за баррель.

На 2022 год прогнозы были повышены для Brent до $60 за баррель с $55 и для WTI – до $57 за баррель с $52, сообщается в отчете банка, передает Интерфакс-Украина.

При этом эксперты отмечают, что по-прежнему не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель.

"Есть ряд причин полагать, что повышения цен на нефть до $100 за баррель придется подождать, пока спрос в ближайшие годы не восстановится в более широком масштабе", – отмечается в сообщении.

В частности, подорожание нефти может повлиять на спрос со стороны основных потребителей. Кроме того, возрастает вероятность возврата на рынок иранской нефти в объеме 2 млн баррелей в сутки в течение следующих нескольких кварталов.

Аналитики BofA прогнозируют цену марки Brent в конце первого полугодия текущего года на уровне $70 за баррель, в конце третьего квартала – $62 за баррель и в конце текущего года – $60 за баррель. Для сорта WTI эти оценки составляют соответственно $67 за баррель, $59 за баррель и $57 за баррель.

В среднесрочной перспективе эксперты по-прежнему ожидают, что нефть будет торговаться в диапазоне от $50 до $70 за баррель в период до 2026 года.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини