Военно-морские силы ВСУ получили опытные образцы комплекса "Нептун". ФОТО

Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами РК-360МЦ "Нептун" были переданы в состав Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

По словам министра обороны Андрея Тарана, данные комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" и значительно усилят способности Вооруженных сил в Азово-Черноморском регионе. Соответствующее подразделение уже сформировано в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, что увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - отметил Таран.

Комплексы "Нептун" оснащены крылатыми ракетами, осуществляющими полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели.

Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией "Мотор Сич".

Головку самонаведения для ракеты, имеющей сверхвысокие углы обзора и способную определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" в партнерстве с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем".





















