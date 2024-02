Volkswagen до 2030 года откроет шесть заводов по производству батарей для электромобилей в Европе

Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) планирует к 2030 году построить или открыть шесть заводов по производству аккумуляторов в Европе, что позволит усилить контроль над цепочкой поставок компонентов для электромобилей по мере увеличения продаж.

Заводы, общая мощность которых составит 240 гигаватт-часов в год, будут ежегодно производить батареи для почти 5 млн машин и должны помочь автопроизводителю достичь амбициозных целей по электрификации автопарка, передает Интерфакс-Украина.

К концу текущего десятилетия VW намерен довести долю автомобилей с электрическими двигателями под этим брендом в общем объеме продаж в Европе до более чем 70%. В Китае и США компания планирует добиться того, чтобы доля продаж электромобилей к 2030 году на этих рынках превышала 50%.

Кроме того, компания хочет увеличить число станций для быстрой зарядки электромобилей в Европе в пять раз к 2025 году, до 18 тыс. единиц.

В рамках стратегии, представленной компанией, Volkswagen также пересматривает свои партнерские отношения со шведским производителем аккумуляторов для электромобилей Northvolt AB и выкупает его долю в совместном предприятии в Германии.

VW заключил контракт на $14 млрд на поставку аккумуляторов Northvolt в ближайшие 10 лет.

Этот шаг обеспечит VW необходимым количеством батарей для перехода на электромобили и позволит ей конкурировать с американской Tesla Inc., отмечает газета Financial Times. Это также позволит снизить зависимость VW от таких производителей аккумуляторов, как южнокорейская LG Chem Ltd. и китайская Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), являющихся поставщиками для многих других автопроизводителей.