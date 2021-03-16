В Украине за сутки зафиксировали 9 642 новых случая COVID-19

По состоянию на утро 16 марта в Украине за сутки зафиксировали 9 642 новых случая коронавирусной болезни.

В частности заболело 474 ребенка и 313 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 2 005 человек, умерло 264 пациента, выздоровело – 6 202. При этом провели 76 509 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1 065), Винницкой (924), Одесской (728), Харьковской (596) областях и в Киеве (999).

За все время пандемии в Украине заболело 1 477 190 человек, выздоровело – 1 232 209, летальных случаев зафиксировали 28 697. Также провели 7 416 142 теста.

Напомним, днем ранее, 15 марта, сообщали о 6 792 новых случаях заболевания COVID-19.