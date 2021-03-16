Запорожская АЭС отключила энергоблок №3 на ремонт

Запорожская атомная электростанция вывела отключила от энергосистемы и отправила в средний планово-предупредительный ремонт энергоблок №3.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

На данный момент в работе находятся 4 энергоблока ЗАЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3 990 МВт. Отмечается, что на энергоблоке №1 уже 53 суток длится плановый ремонт.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.