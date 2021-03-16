Хакеры с помощью вирусных писем украли у предприятий 5 миллионов, – Киберполиция

Киберполиция обнаружила группу злоумышленников, которые с помощью "вируса" украли 5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, компаниям и предпринимателям рассылались электронные письма с вредным программным обеспечением. Сообщения маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам.

"Вирусные программы предоставляли отдаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем средства обналичивали", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, потерпевшим нанесли убытки на более 5 млн грн.

Правоохранители провели обыски на территории Киева и Киевской области. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флешки и "черновые" записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Воровство), ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и по ч.3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Схему обнаружили Департамент киберполиции совместно со следственным управлением столичной полиции и Службой безопасности.