Хакеры с помощью вирусных писем украли у предприятий 5 миллионов, – Киберполиция
Как сообщает пресс-служба ведомства, компаниям и предпринимателям рассылались электронные письма с вредным программным обеспечением. Сообщения маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам.
"Вирусные программы предоставляли отдаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем средства обналичивали", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, потерпевшим нанесли убытки на более 5 млн грн.
Правоохранители провели обыски на территории Киева и Киевской области. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флешки и "черновые" записи.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Воровство), ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и по ч.3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Схему обнаружили Департамент киберполиции совместно со следственным управлением столичной полиции и Службой безопасности.