"Укрзализныця" с начала года реализовала металлолом на миллиард

АО "Укрзализниця" с начала года успешно реализовала 137 тыс. тонн лома черных металлов на 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с начала 2021 года "Укрзализныця" провела 27 аукционов в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" по продаже лома черных металлов.

"По итогам указанных аукционов компании удалось реализовать 136,9 тыс. тонн лома чорных металлов общей стоимостью 1 млрд грн", – говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что 9-11 марта состоялись сразу 16 аукционов, где было реализовано 85,6 тыс. тонн металлолома на 569,1 млн грн, что превысило результаты январских торгов.