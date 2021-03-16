Гостиный двор может стать памятником национального значения, - Ткаченко

Гостиный двор это объект государственного значения, который Министерство культуры и информационной политики планирует признать памятником национального значения.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что объект непростой с точки зрения реставрации. Относительно того, каким он будет - без обсуждения с общественностью мы не будем принимать решения, но однозначно это будет культурно-художественный пространство. Сейчас нужна концепция, проведение конкурса, как должна происходить реставрация", - сообщил Ткаченко в интервью изданию.

При этом он отметил, что идея размещения в Гостином дворе музея современного искусства пока отклонена.

"Мы понимаем, что пространство слишком сложное для этого", - пояснил Ткаченко.

В качестве локаций для будущего Музея современного искусства в Минкульте рассматривают несколько вариантов, среди них "Украинский Дом" и "Мистецкий арсенал". Возможен вариант и строительства под эти цели нового здания, добавил министр.

"У нас есть программа нового строительства, сейчас она на согласовании, включая финансовую составляющую. Среди претендентов есть и музей современного искусства, и Дом музыки, и строительство большого архива на Троещине и тому подобное", - сообщил Ткаченко.