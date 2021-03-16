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Резервы Нацбанка сократились с начала месяца на $800 миллионов

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Резервы Нацбанка сократились с начала месяца на $800 миллионов
Международные резервы Национального банка Украина к 15 марта составляли $27,8 млрд по сравнению с $28,54 млрд на начало месяца.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"С учетом выплат по погашению долга правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн специальных прав заимствования, международные резервы НБУ по состоянию на 15 марта сократились до $27,8 млрд", – отметил он.

Также Данилишин сообщил, что обменный курс гривни на межбанковском рынке продолжает находиться в боковом тренде на уровне около 27,7 грн/долл.

"Этому способствует близкое к сбалансированному соотношение спроса и предложения инвалюты со стороны клиентов банков (избыточный спрос на иностранную валюту на условиях "форвард" компенсируется ее предложением на условиях "спот")", – уточнил он.

Напомним, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 млрд

Джерело:  Facebook
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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    А мы вас предупреждали. Но вы решили пойти на предательство. Вам вдруг показалось, что "намазка на хлебе" будет тольще и жирнее, если "Армію. Мову. Віру" променять на обещание "халявы". Вернее не так: вам ведь даже ничего не обещали. Это вы сами себе придумали. Под влянием телевизора и баек о "свинарчуках", которые вам аккуратно вложили туда, где по идее должны были бы быть мозги.

    Посмотрите еще раз на картинку. Видите, как резко в 2020 снова начался рост госдолга? А с начала нынешнего график еще круче. За неполных два года мы с вами стали должны своим и зарубежным олигархам на 12 миллиардов долларов больше. Шмыгаль сказал: "90 миллиардов долгов это преемлемо". Для него - да. Не он их будет отдавать - из ваших карманОв достанут.
    А у Гонтаревой все в порядке. Она преподает финансы в самых престижных университетах мира. Там ее ценят. В отличие от вас, глупеньких и неблагодарных. И я только удивляюсь, почему Петро Алексеевич не плюнет на это вот все, и на вас в том числе, не купит один из Мальдивских островов, чтобы нежиться на солнышке, читать лекции в самых престижных университетах мира и быть почетным гостем на разнообразнейших международных саммитах.
    Лично я так бы и сделал. Не мое это, когда ты вкалываешь, а тебя же гуано поливают.

    Но я - не Порошенко. К счастью, наверное...
  • Scorpman Y
    Неимоверными усилиями нищая, ограбленная страна, пребывающая в состоянии войны и тратящая на оную миллиарды долларов, вылезла, выкарабкалась из пропасти, куда ее чуть не столкнули "еффективные менеджеры" донецкого "проФФесора". Усилиями Порошенко, Яценюка, Гройсмана, Гонтаревой, Турчинова, Пятницкого, Шлапака, Демчишина и других.

    Вы думаете, что в воюющую страну, которая находится на грани экономического краха кто-то заходит с реальными инвестициями? Да щаззз. Максимум - спекулянты, которые на валютном рынке играют.
    И только Порошенко, Яценюку, Гройсману, Турчинову да их министрам известно, каких трудов стоило затащить к нам немецкие и японские компании, которые построили 10 заводов по производству комплектующих для автомобилей; американские и французские компании, которые возвели современные заводы по переработке сельхозпродукции; датские и шведские компании, построившие солнечные и ветровые электростанции, и далее по списку - более 200 предприятий.
    И все стабилизировалось. И пошло вгору. Со скрипом, с натугой, но - пошло. Несмотря на саботаж олигархов и откровенно кремлевской агентуры. И уже к 2019 году (всего за пять лет!) государственный долг Украины начал сокращаться - видите график? Но...

    Но тут вы захотели "поприкалываться". Вы - давайте скажем прямо - предали Турчинова, Порошенко, Гонтареву и всех тех, кто все эти тяжелейшие годы на своем горбу вытаскивал страну. Вы поверили телевизору.
    Вы поверили вражеской пропаганде, сочиненной и проплаченной из Москвы. Всем этим "недорогеньким", которые вещали вам про "полвареника" и "корупцию"; про то, что "враг не в Кремле" и "Липецкую фабрику". Про "оффшоры" и "барыг", про "войну на крови" и "зраду".

    Вы поверили тем, кто на путинские деньги покупали себе роскошные квартиры. Вы поверили лжи телеканалов, принадлежащих олигархам, которых отодвинули от смачного корыта в виде государственного бюджета.
    Вы были настолько глупы, что поверили в ложь, будто бы Гонтарева вас обобрала. Знаете, почему олигархи сунули в ваши головы эту вот мыслЮ? Потому, что Гонтарева уничтожила более сотни банков, которые на ихнем сленге назывались "пылесосы". Через эти банки из страны высасывались в оффшоры не десятки - сотни миллиардов.
    По этим же причинам олигархи и власть сменили. А вы думали, что это вы голосовали так, как голосовали, по своему разумению? Щаззз. Вам вот этих вот, которых вы навыбирали, подсунули. Они знали, что делали. Во времена слабой некомпетентной власти можно тырить в чудовищных объемах. Сейчас из страны ресурсы высасываются вообще в открытую. Раньше хоть "схематозики" придумывали. А теперь все "мыши едят".
  • Scorpman Y
    Видите этот график? Очень интересно, правда? Резкий рост государственного долга в течение страшных 2014 и 2015 годов. Напомнить, что тогда было? Было бегство Януковича и компании, которые вывезли из страны миллиарды портретов мертвых американских президентов. Был крах гривни.
    Она, кстати, начала падение задолго до того, как злой "барыга" стал кандидатом в президенты.

    Если кто призабыл или не знал: чтобы держать "доллар по 8" Виктор Федорович и Мыкола Янович каждую неделю сжигали в топке по миллиарду этих самых портретов. Зачем? Жглись денежки го-су-дар-ствен-ные. А тем временем задешево "по 8" у вас скупали доллар банки част-ны-е, сиречь ихние. И выводились на кипры-мипры и разные прочие Виргинские острова. В те самые оффшоры.

    А потом Путин пошел на нас войной. Ага. Той, от которой вы на второй день устали, пока мы одевали-обували-снаряжали ограбленную до нитки витями-юлями-колями-толиками армию.

    И оттяпал у нас Путин 20% промышленного потенциала. Донецкий и Енакиевский металлургические заводы, Харцизский трубный, Алчевский и Донецкий коксохимы, Алчевский меткомбинат, горловский "Стирол", стахановский вагоностроительный, луганский авиаремонтный и далее по списку. Сотни предприятий. Сотни тысяч гектаров землицы, которая давала урожай.

    Все, названное мной выше и неназванное - источник експорной продукции. Все это приносило стране валюту. Которой вдруг не стало. А если чего-то не стает, то оно дорожает. Поэтому сейчас "доллар по 28", а селедка стоит столько, сколько при Януковиче стоила семга.
    Это элементарные закони экономики и финансов, а не потому, шо "проФФесор" и его банда были крутыми профи.
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