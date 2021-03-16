В Мариуполе запустили вторую очередь биогазовой станции

В Мариуполе ввели в эксплуатацию вторую очередь биогазовой станции, суммарная установленная мощность которой составит 2 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения.

В строительство объекта на полигоне твердых бытовых отходов было инвестировано около 2,5 млн евро.

Агентство напоминает, что биогазовая станция начала работать в начале 2020 года.

"Мене чем за год работы в 2020 году станция произвела 2,2 млн кВт-час электроэнергии и заплатила городу боле 650 тыс. грн по договору о сотрудничестве, а также около 100 тыс. грн других налогов и сборов", – говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Агенства энергоэффективности Юрия Шафаренко, биогазовые установки – проекты, решающие энергетические, экономические и экологические проблемы громад: они генерируют электроэнергию, пополняют бюджет, уменьшают экологические угрозы, минимизируют появление пожаров, сокращают вредные выбросы и создают новые рабочие места.

Также в пресс-службе уточнила, что после запуска второй очереди, совокупная мощность биогазовой станции выросла вдвое, что позволит увеличить объем производства электроэнергии и сумму отчислений в местный и государственных бюджеты.

"Всего в Украине на конец 2020 года установлено 103 МВт биогазовых мощностей. Для сравнения еще пять лет назад было лишь около 20 МВт. Нужно и далее развивать направление эффективной генерации энергии с использованием твердых бытовых отходов, что для Евросоюза уже является практикой", – добавил Шафаренко.