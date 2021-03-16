Потребительские настроения украинцев в феврале выросли на 8 пунктов, – исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев в феврале вырос на 8,4 пункта – до 69,1 пункта по 200-бальной шкале.

Об этом свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.

Так, в феврале индекс текущего положения (ИТС) вырос на 7 пунктов – до 64,4, в частности, индекс текущего личного материального положения возрос на 10,4 п. (до 58,6 п.), а индекс целесообразности крупных покупок – на 3,6 п. (до 70,2 п.).

В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) вырос на 9,3 пункта - до 72,2. При этом индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 9 пунктов (до 77,6), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – на 11,1 (до 60,3 ), а индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет – на 8 пунктов (78,8).

Однако за прошедший месяц вырос показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос – на 3,5 пункта – до 150,7. А индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,7 пункта – до 186,2.

"Индекс потребительских настроений улучшился за счет большего оптимизма относительно собственных доходов и развития экономики в ближайший год. Улучшение этих оценок связано с ослаблением девальвационных ожиданий и окончанием локдауна в конце января", - комментируют аналитики егентства.

Напомним, что в январе индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев упал на 5,2 пункта – до 60,7 пункта. Тогда ИПН достиг минимального значения за период с апреля 2019 года.