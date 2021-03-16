Криклий спрогнозировал подписание договора об открытом небе с Евросоюзом в июне

Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано во второй половине июня.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в разговоре с представителем Кабмина в Верховной Раде Василием Моканом, передает Европейская правда.

"Вторая половина июня - мы уже ожидаем подписания", - сказал Криклий, отметив, что такой срок озвучили в Еврокомиссии.

Европейское общее авиационное пространство – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. С 1 января 2021 года Великобритания вышла из Евросоюза.