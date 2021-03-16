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Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей

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Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей
Аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра не состоялся из-за нехватки участников.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook.

"Потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали. Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены", – написал министр.

Как сообщалось, ранее Министерство юстиции анонсировало продажу 35 исправительных учреждений в рамках "Большой приватизации тюрем".

Первым на продажу был выставлен имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132), который расположен в центре пгт. Коцюбинское, в 6 км от станции киевского метро "Академгородок". Заведение прекратило свою профильную деятельность в августе 2019 года.

Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га, к нему подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество и тому подобное. Стартовая цена объекта составляла 220,2 млн грн.

Джерело:  Facebook

Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    Ещё никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут,
    он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей...
  • Bor Moley
    Отличное место для ЗЕбанутых. Всем места хватит. И кварталу, и ОП, и фрикции зьобнутых в ВР. Минюст не смог продать первую тюрьму из-за отсутствия покупателей - Цензор.НЕТ 6840
  • irenka ko
    Немає у нас Пабло Ескобарів, які б змогли собі дозволити таку розкіш. А ті, хто може дозволити, вони палаци купують у Франції та Англії.
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