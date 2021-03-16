Кондитерская компания "Конти" Колесникова увеличила убыток в 12 раз
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее активы за год сократились на 9% – до 1,63 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.
Нераспределенная прибыль компании к концу минувшего года возросла в 3,3 раза – до 51,89 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года сократилась на 5,9% – до 523,95 млн грн.
Согласно сообщению, на годовом собрании акционеров 23 апреля планируется получить одобрение на осуществление компанией значительных сделок совокупной стоимостью до 1 млрд грн для использования предприятием при ведении хозяйственной деятельности до 23 апреля 2022 года.
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По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Конти" являются бывший вице-премьер-министр во времена президентства Виктора Януковича, бизнесмен Борис Колесников и его жена Светлана Колесникова, владеющие равными долями по 24,99% акций компании.
ЧАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Мощности фабрики группы в Константиновке рассчитаны на производство до 2 тыс. тонн продукции в месяц.
Портфель компании насчитывает около 200 товарных наименований, среди которых печенье-сэндвич, сложные десерты, конфеты в коробках и весовые, пирожное бисквитное, рулеты, батончики, карамельные конфеты, крекеры и печенье. Основные торговые марки – Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек". Продукция "Конти" экспортируется более чем в 20 стран мира.