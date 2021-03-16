Цены на импортный газ в феврале начали снижаться, – Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в феврале 2021 года осуществлялся по средней цене $249,27 (6 945,77 грн) за тысячу кубометров, что несколько ниже, по сравнению с февралем.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Как сообщалось, средняя цена импортного газа при его таможенном оформлении в январе 2020 года составляла $250,09 (7 044,89 грн) за тысячу кубометров, увеличившись на 24%, по сравнению с декабрем 2020 года.

По данным Минэкономики, импорт природного газа на территорию Украины в декабре 2020 года осуществлялся по средней цене $202,47 (5 702,84 грн) за тысячу кубометров, что на 11% выше цены ноября 2020 года.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно отмечали, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.