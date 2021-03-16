Страны Евросоюза не делятся вакцинами с Украиной из-за срыва графика поставок, – Кулеба

У Украины есть договоренности со странами Европейского Союза, которые могут поделиться с ней вакциной от COVID-19, однако график поставки вакцины в эти страны Евросоюза сорван.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров со словенским коллегой Анже Логаром.

"У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был, по сути, сорван, соответственно, подвинулись и те даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины", - сказал он, передает Интерфакс-Украина.

Глава МИД указал, что это только один из потенциальных каналов поставки вакцины.

"Мы фокусируемся на контрактах с непосредственными производителями вакцины", - добавил он.

Кулеба также подчеркнул, что Украина поддерживает как можно более широкий доступ граждан к безопасным, качественным вакцинам, независимо от того, какая компания их произвела.

"Единственное исключение из правила - российская вакцина "Спутник V", поскольку Россия превратила ее в гибридное оружие и инструмент политического влияния", - пояснил он.