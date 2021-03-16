"Гарантированный покупатель" выставил "зеленой" энергетике счета за небалансы на 25 миллионов

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" по результатам февраля определило размер компенсации урегулирования небалансов генерации из возобновляемых источников в сумме 24,7 млн грн.

Об этом сообщил замдиректора госпредприятия Геннадий Иванов, передает Интерфакс-Украина.

"Нами, производителям "зеленой" электроэнергии, выставлены счета на компенсацию созданных небалансов в феврале на сумму 24,7 млн грн. Это 0,9% объема приобретенной у них "ГарПоком" товарной продукции, составляющего 2,5 млрд грн. Срок оплаты истекает завтра", – сказал Иванов.

Как уточнили в пресс-службе "Гарантированного покупателя", объем небалансов в январе составил приблизительно 15,5 млн грн, которые были уплачены в полном объеме. Таким образом, за два месяца объем небалансов составил свыше 40 млн грн.

По словам Иванова, "Гарантированным покупателем" было выставлено 842 счета объектам ВИЭ-генерации из больше 1100 производителей, входящих в его балансирующую группу. При этом он уточнил, что на данном этапе "ГарПок" не производил отдельных расчетов по объемам небалансов для каждого вида генерации из ВИЭ.

Вместе с тем Иванов отметил, что сейчас "ГарПок" занимается проверкой и налаживанием работы предоставленной ему USAID системы прогнозирования производства "зеленой" электроэнергии.

"Призываю всех производителей передать "ГарПоку" информацию о технических данных для введения в эту систему, чтобы ее работа могла быть максимально корректной", – сказал Иванов, подчеркнув, что только 679 из 956 объектов, к которым госпредприятие обратилось с запросами о техданных, предоставили их.

Как сообщалось, согласно принятым в июле 2020 года изменениям в законодательство, финансовая ответственность за небалансы для производителей электроэнергии по "зеленому тарифу", ранее полностью ложившаяся на ГП "Гарантированный покупатель", в размере 50% для ВИЭ свыше 1 МВт наступает с 1 января 2021 года, в размере 100% – с 1 января 2022 года.

Для ВИЭ мощностью меньше 1 МВт ответственность с 2021 года наступает в объеме 10% и ежегодно, до 2030 года, увеличивается на 10%. До 31 декабря 2029 года допустимая погрешность в прогнозировании составляет 5% для СЭС и 10% для ВЭС.