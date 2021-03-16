Власти Николаева решили ужесточить карантинные ограничения

Во время заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Николаева 16 марта принято решение усилить карантинные меры.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

По словам мера города Александра Сенкевича, это вынужденный шаг, который утвердили в результате ухудшения эпидемической ситуации относительно COVID-19.

Отмечается, что, начиная с 28 февраля, на территории Николаевской области индикаторный показатель "Уровень госпитализации" находится выше нормы. В частности, по состоянию на 14 марта он составил 90,3 при норме ≥ 60 на 100 тыс. населения. Также увеличивается показатель коэффициента обнаружения случаев инфицирования.

Комиссия приняла решение о введении дополнительных коек в медицинских учреждениях, для лечения больных коронавирусом их увеличат на 95.

Также городские власти обратятся к руководителям вузов с предложением перенести начало обучения на 10 часов утра, что поможет уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик.

В то же время с 17 марта детские садики и школы переводят на дистанционный режим работы. Исключение – ученики 1-4-х классов. В пресс-службе добавили, что с 22 марта все школьники отправятся на каникулы, которые продлятся до 3 апреля.

"Также из-за обострения эпидемической ситуации поставлена задача актуализировать перечень работников предприятий критической инфраструктуры с целью подготовки пропусков для проезда в общественном транспорте", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что дополнительные транспортные ограничения и проезд за пропусками пока не вводятся, однако город должен быть к этому готов.