Глава Ирпеня объявил об ужесточении карантина в городе

Из-за стремительного роста количества новых случаев заболевания коронавирусной болезнью в Ирпене в Киевеской области с 17 марта по 5 апреля введут усиленный карантинный режим.

Об этом заявил городской глава Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

"Ситуация с распространением COVID-19 стремительно ухудшается. Если 15 февраля в Приирпеньи было зафиксировано 89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, то 15 марта - уже 233! Есть 100% наполнения инфекционного отделения и всех палат для лечения больных ковидом в Ирпенской центральной больнице. Массово болеют врачи и учителя!", - написал он.

По словам Маркушина, он планирует срочно созвать заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы "сработать на опережение" и не допустить перевода ирпенской громады из "оранжевой" в "красную" карантинную зону

Таким образом с 17 марта по 5 апреля в Ирпене отменят все спортивные и культурно-массовые мероприятия, переводут школы на дистанционное обучение. Прием граждан в коммунальных службах города в будет проходить онлайн. Также отменят прием граждан работниками исполнительного комитета Ирпенского городского совета, а работу ЦНАП переведут в онлайн-режим (кроме осуществления регистрации места проживания и государственной регистрации физических и юридических лиц, которые будут происходить по предварительной записи).