Владелец сети АЗС ОККО увеличил прибыль до 1,5 миллиарда
Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении 21 апреля собрания акционеров, передает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, полученную по итогам 2020 года прибыль предлагается оставить нераспределенной.
В компании также уточнили, что активы "Галнафтогаза" за прошлый год увеличились на 9,6% (на 1,01 млрд грн) – до 11,5 млрд грн, основные средства – на 1,2% (на 54,8 млн грн), до 4,72 млрд грн.
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На конец 2020 года в составе сети ОККО насчитывалось 410 автозаправочных комплексов, 287 газовых модулей и 27 ресторанов при АЗК. Кроме того, в городах Украины и на основных автомобильных трассах действует 50 пунктов зарядки для электромобилей.
"Концерн Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит свыше 400 АЗК, большинство – под брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.