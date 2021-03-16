Владелец сети АЗС ОККО увеличил прибыль до 1,5 миллиарда

АО "Концерн Галнафтогаз" (владеет сетью АЗС под брендом "ОККО") в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54,4% (на 513,81 млн грн) по сравнению 2019 годом – до 1,46 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о проведении 21 апреля собрания акционеров, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, полученную по итогам 2020 года прибыль предлагается оставить нераспределенной.

В компании также уточнили, что активы "Галнафтогаза" за прошлый год увеличились на 9,6% (на 1,01 млрд грн) – до 11,5 млрд грн, основные средства – на 1,2% (на 54,8 млн грн), до 4,72 млрд грн.

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На конец 2020 года в составе сети ОККО насчитывалось 410 автозаправочных комплексов, 287 газовых модулей и 27 ресторанов при АЗК. Кроме того, в городах Украины и на основных автомобильных трассах действует 50 пунктов зарядки для электромобилей.

"Концерн Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит свыше 400 АЗК, большинство – под брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.