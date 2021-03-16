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Мининфраструктуры предложило установить льготные ставки сборов для аэропортов Киева

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Мининфраструктуры предложило установить льготные ставки сборов для аэропортов Киева
Министерство инфраструктуры Украины предлагает установить новую единую ставку платы за услуги за аэронавигационное обслуживание (АНО) на подходе и в районе аэродрома для полетов в аэропорты Киевского авиационного узла ("Борисполь" и "Киев") на уровне 290 евро.

Соответствующий проект приказа "О внесении изменений в Ставки платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины" обнародован на сайте ведомства, передает Интерфакс-Украина

Согласно документу, для всех остальных аэропортов Украины предлагается сохранить ставку в 411 евро.

В настоящее время в соответствии с приказом Мининфраструктуры №415 от 4 июня 2019 года для аэропорта "Борисполь" размер ставки составляет 210 евро и 411 евро для других аэропортов.

Кроме того, Мининфраструктуры предлагает установить отдельную ставку платы за услуги за АНО на маршруте для полетов в части воздушного пространства Украины над акваторией Черного моря в размере 25 евро (в других районах ставка останется прежней – 51,1 евро).

Ожидается, что принятие приказа будет способствовать восстановлению транзитного потенциала воздушного пространства Украины в части полетов воздушных судов в воздушном пространстве над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Украину, а также создаст благоприятные условия для развития авиационных перевозок через украинские аэропорты и позволит привлечь новые авиакомпании.

Как сообщалось, Европейская организация по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") в конце ноября 2020 года присоединила Украину к Совместной системе маршрутных сборов за аэронавигационное обслуживание. "Евроконтроль" утвердил две ставки за АНО в воздушном пространстве над территорией страны в размере 51,1 евро за одну сервисную единицу и отдельно в части международного воздушного пространства над открытым морем (Green Zone), в том числе над Черным морем, - в размере 25 евро за одну сервисную единицу.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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