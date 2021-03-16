Кличко призвал ужесточить карантинные ограничения в "оранжевой" зоне

Власти Киева призывают Кабинет министров ужесточить карантинные ограничения в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности, а также расширить полномочия местных властей по введению таких ограничений.

Как передает БизнесЦензор, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге.

Он напомнил, что за прошлые сутки в городе выявлено 999 новых случаев коронавируса, в стационарах сейчас находится более 3500 госпитализированных с COVID-19, из них 71% – в тяжелом состоянии.

"Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии", – подчеркнул Кличко, отметив, что через несколько дней мест в больницах не будет.

"Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемиологических ограничений, которые действуют в "оранжевой" зоне", – заявил Кличко.

Он также призвал контролирующие органы усилить контроль за соблюдением ограничений, в частности при проведении массовых мероприятий и спортивных матчей.

"Например, в четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей Украины приедут много зрителей – до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может стать "новым Буковелем", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что городские власти на своем уровне приняли решение приостановить занятия в средних и старших классах общеобразовательных школ.

"Из того, что в наших полномочиях, Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше – с четверга 18 марта. Детсады и начальная школа пока что продолжит работу в обычном режиме", – сказал мэр Киева.

Как сообщалось, в феврале Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений. В частности, на территории Украины становлен адаптивный карантин с введением четырех уровней эпидемиологической безопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". При этом "оранжевый" уровень не предусматривает установления дополнительных карантинных ограничений, по сравнению с "желтым".

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова было увеличено разрешенное количество посетителей массовых мероприятий и продлена работа заведений общепита до 24:00.