Минобороны нашло шесть претендентов на поставку новых автомобилей для армии вместо УАЗов

Министерство обороны обнародовало перечень предприятий и учреждений, которые откликнулись на объявление о разработке армейского автомобиля и подали заявки на участие в учредительном совещании.

Как сообщает пресс-служба министерства, заявки на участие разработке легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил принимались до 5 марта.

По итогам сбора заявок свои предложения направили ООО "Протэкт Инжиниринг", ООО "ВиДи Юникомерс", ООО "Украинская бронетехника", ООО "Конструкторско-производственное предприятие "Cинергия", ОАО "Укравтобуспром" и международный аналитический центр права "НПО МАЦП".

"Солидный перечень предприятий, которые заявились для замены армейского УАЗа, дает основания рассчитывать, что у Вооруженных Сил Украины будет достойный автомобиль многоцелевого назначения. Указанные предприятия уже в ближайшее время примут участие в учредительном совещании", – отметил заместитель министра обороны Александр Миронюк.

Как сообщалось, ранее Министерство обороны объявило о планах кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения для подразделений Вооруженных Сил Украины. Сейчас основную группу армейских автомобилей составляют УАЗы различных модификаций, которые морально и физически устарели, а модернизация и выпуск новых моделей этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора Российской Федерации.

Учредительное совещание по открытию опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины" состоится 18 марта.