Славутский солодовый завод увеличил чистую прибыль в 2 раза

Входящий в международную агропромышленную группу Soufflet производитель солода ЧАО "Славутский солодовый завод" (село Крупец Хмельницкой области) в 2020 году нарастило чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2019 годом – до 134,66 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщается, активы за год сократились на 12,5% – до 823,16 млн грн, а нераспределенная прибыль возросла на 5,4% – до 531,02 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО по итогам года увеличилась на 46,1% – до 323,12 млн грн.

Компания сообщает о запланированном на 22 апреля годовом собрании ее акционеров, в повестке которого планируется принять решение о направлении полученной в 2020 году нераспределенной чистой прибыли на развитие компании и пополнение ее оборотных средств. Также в повестке дня решение не начислять и не выплачивать дивиденды акционерам.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ЧАО "Славутский солодовый завод" является председатель совета директоров группы компаний Soufflet Group Жан-Мишель Суффле.

Согласно данным на сайте Славутского солодового завода, в 2020 году он произвел 128,64 тыс. тонн солода, из которых экспортировал 42,36 тонн.

По данным французской многопрофильной группы Soufflet Group, она один из крупнейших в мире производителей солода, имеет 28 солодовых заводов в Европе, Азии и Южной Америке. Компания является крупнейшим производителем муки в Франции, производит хлеб и кондитерские изделий в Франции и Португалии, а также работает на международном рынке зерна через торговое подразделение Soufflet Negoce.