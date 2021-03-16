Уровень госпитализации больных коронавирусом вырос в четырех регионах, – НСЗУ

Уровень заболеваемости и госпитализации из-за COVID-19 существенно вырос, но не по всей Украине, а только в отдельных регионах.

Об этом говорится в сообщении НСЗУ в Facebook.

Так, вдвое выросло число госпитализированных в Ивано-Франковской области - до 5 453 человек в Закарпатье - до более 3 300 человек.

Также существенное увеличение госпитализаций состоялось в Винницкой и Черновицкой областях - до 3 439 и 2 228 человек соответственно.

В Киеве в феврале на больничную койку попало более 3 тыс. человек, но по сравнению с январем количество госпитализаций уменьшилось.

Всего в феврале в Украине были госпитализированы 41 875 пациентов. Это на 190 человек больше по сравнению с январем, даже с учетом того, что февраль на 3 дня короче января. Еще почти 5 тыс. продолжили начатое в январе лечение.