Четверть операторов СЭС не передают данные о генерации в реальном времени, – "Укрэнерго"

Около 25% компаний-операторов крупных, промышленных солнечных электростанций не предоставляют оператору энергосистемы НЭК "Укрэнерго" данные по генерации, которые должны собираться системами SCADA в режиме реального времени.

Об этом сообщил начальник департамента балансовой надежности НЭК "Укрэнерго" Роман Грабчак во время вебинара, посвященного прогнозированию солнечной генерации, передает отраслевое издание ExPro.

"Около 25% установленной мощности крупных промышленных СЭС не предоставляют нагрузку в реальном времени нам. То есть, мы не видим, что фактически генерируется прямо сейчас... Постоянно растет количество тех генерирующих единиц, которые, к сожалению, подменяют понятие "телеизмерений в реальном времени" и данные по коммерческому учету", – сказал представитель "Укрэнерго".

Грабчак добавил, что часть компаний вместо данных телеизмерений систем SCADA предоставляют данные коммерческого учета за вчерашний день.

"Они выдают вчерашний факт сегодняшнего факт в реальном времени", – сказал представитель "Укрэнерго".

По словам начальника департамента балансовой надежности "Укрэнерго", погрешность прогнозирования максимальной генерации из ВИЭ составляет 15%.

"Погрешность прогнозирования максимальной генерации составляет около 15%, это достаточно большая погрешность", – сказал Грабчак.

Также он призвал генерирующие компании предоставлять данные в "Укрэнерго" и отметил, что при условии предоставления данных погрешность можно снизить до 5%.

"Если бы больше производителей предоставляли региональным диспетчерским центрам свои прогнозы... было бы гораздо проще отслеживать влияние различных факторов", – добавил Грабчак.