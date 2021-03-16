"Укравтодор" запустил антикоррупционный проект по требованию ЕБРР

"Укравтодор" в рамках совместного антикоррупционного проекта перенастроит управленческие и закупочные практики в соответствии с рекомендациями консультантов Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram.

12 марта была проведена стартовая встреча по разработке и внедрению Плана антикоррупционных действий для дорожной отрасли Украины в рамках совместного проекту Укравтодора и ЕБРР.

Кредитное соглашение между "Укравтодором" и ЕБРР общей стоимостью 450 млн евро было подписано в декабре прошлого года.

Оно включает не только реконструкцию почти 300 км дороги M-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова, но и внедрение четырех важных реформ для дорожной отрасли. Среди них - реформа системы закупок, повышение безопасности движения, развитие инфраструктуры для электротранспорта, и ключевая - антикоррупционная.

"В случае успешного запуска антикоррупционного пилотного проекту в "Укравтодоре" этот опыт можно будет масштабировать на другие субъекты хозяйствования и организации государственного сектора, которые являются партнерами ЕБРР в Украине", - отметил руководитель транспортных проектов ЕБРР Андрей Цокол.

К внедрению антикоррупционной реформы привлечен Basel Institute on Governance (Швейцария), который работает в партнерстве с украинской юридической фирмой Sayenko Kharenko. К маю текущего года консультанты изучат и проанализируют имеющиеся в "Укравтодоре" закупочные и управленческие процессы с точки зрения предупреждения коррупции.

На основе исследования в июле 2021 года планируется финализировать и утвердить План антикоррупционных мер. До 2023 года консультант будет сопровождать имплементацию Плана в "Укравтодоре" и его подразделениях.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого как пилот Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") обязуется провести антикоррупционную реформу.

По словам управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, который подписал меморандум от имени банка, "это сотрудничество в усилении антикоррупционных мер в дорожном секторе станет пилотным проектом и лакмусовой бумажкой для внедрения более широкой программы, поддерживаемой ЕБРР, по предотвращению коррупции и улучшения управления для всех украинских государственных предприятий и организаций государственного сектора".