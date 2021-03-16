"Укрзализныця" запланировала рост доходов от перевозки грузов на 10%
Об этом говорится в сообщении компании.
На объеме доходов от грузовых перевозок в 2020 году сказался фактор большой доли в перевозках внеклассового грузов, тариф на перевозку которых значительно меньше экономически обоснованного.
Отмечается, что "Укрзализныця" уже инициировала в Министерстве инфраструктуры перенос внеклассового грузов в 1 класс. Речь идет о либерализации тарифообразования в грузовых перевозках и необходимости избавляться от атавизмов, которые существуют с советских времен, когда грузы разбиваются на классы.
Классификатор определяет, какой коэффициент прибавляется к тарифу. Логика такого разделения заключалась в том, что тариф на перевозку грузов зависел от его стоимости, что не является актуальным в условиях рыночной экономики.
В текущем же году компания планирует перевезти 314 млн тонн грузов, что почти на 3% больше показателя 2020 года, а перевозки по итогам четвертого квартала 2020 года превысили показатели аналогичных периодов 2018 и 2019 годов.
По словам председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака, компания планирует в апреле 2021 года предложить рынку единый логистический тариф на грузовые перевозки по железной дороге.