Госпродпотребслужба должна перейти на стандарты ЕС в сфере ветеринарии за два года

У Украины есть два года, чтобы подготовить страну к европейским стандартам в области ветеринарии.

Об этом заявила председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая после подписания президентом Владимиром Зеленским закона "О ветеринарной медицине".

"Это очень важный и нужный закон, потому что он приблизит наш бизнес к европейским рынкам, а с другой стороны, откроет путь европейским инвестициям в аграрный сектор украинской экономики. Внедрение европейских норм - это вызов для нас. Поэтому мы уже сейчас начинаем подготовку к внедрению положений закона, который должен изменить огромное количество процессов в животноводстве. Уверена, что наши специалисты справятся с этой задачей", - отметила Магалецкая.

Законом "О ветеринарной медицине" учитываются требования более 10 актов законодательства Европейского союза и создается почва для дальнейшей имплементации еще нескольких десятков актов законодательства ЕС. Закон предусматривает усовершенствование действующей системы ветеринарно-санитарных мероприятий и упрощение условий для ведения бизнеса, что в перспективе будет иметь положительный эффект для украинской экономики.

Закон вступает в силу через два года со дня вступления его в силу.

Внедрение закона будет способствовать улучшению ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации в Украине, повышению эффективности государственного управления системой ветеринарной медицины, улучшению условий хозяйствования в отрасли животноводства, наращиванию экспорта живых животных, продуктов животного происхождения и ветеринарных препаратов из Украины.