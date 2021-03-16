Администрация Байдена готовит первое за 30 лет повышение налогов в США, – Bloomberg

Администрация президента Джо Байдена планирует инициировать первое крупное повышение федеральных налогов в США с 1993 года ради финансирования долгосрочной экономической программы, разработанной как продолжение его законопроекта о борьбе с пандемией.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, в отличие от антикризисной программы поддержки экономики на $1,9 триллиона, новая инициатива будет еще более масштабной и потребует расширения источников финансирования.

Ожидается, что Белый дом предложит ряд повышений налогов, в основном повторяющих предложения Байдена в ходе предвыборной кампании 2020 года, сообщили четыре собеседника агентства.

Повышение налогов также, вероятно, будет включать в себя отмену инициированных предыдущим президентом Дональдом Трампом в 2017 году изменений, которые снизили налоговую нагрузку для корпораций и богатых американцев.

По словам источников агентства, в настоящее время планируются или рассматриваются следующие предложения: повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%; отмена налоговых льгот компании с ограниченной ответственностью, повышение ставки подоходного налога для физлиц, зарабатывающих более $400 тыс. в год, а также расширение базы для налога на наследство и повышение ставки налога на прирост капитала для физлиц, зарабатывающих не менее $1 млн в год.

Независимый анализ налогового плана кампании Байдена, проведенный Центром налоговой политики, показал, что за десять лет он принесет $2,1 триллиона, хотя план администрации, вероятно, будет меньше.

Общая долгосрочная программа стимулирования экономики еще не обнародована, но аналитики предполагают, что она составит от $2 до $4 трлн. Белый дом заявлял, что план будет опубликован после подписания законопроекта о помощи Covid-19.

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Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 триллиона.

Окончательная версия законопроекта предусматривает прямые выплаты большинству американских налогоплательщиков, чьи годовые доходы не превышают $80 тысяч ($160 тысяч для супружеских пар) по $1400 на человека. На эти расходы планируется потратить $400 миллиардов.

Кроме того, предусмотрена выплата федерального пособия по безработице в размере $300 в неделю для 9,5 млн человек, оставшихся без работы.

Еще $350 млрд будет выделено в виде финансовой помощи правительствам штатов и местным властям.

"План спасения Америки" также включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, и новый пакет экстренной финансовой помощи, направленной домохозяйствам, малым предприятиям, а также правительствам штатов и местным властям.