Visa и Mastercard на год отложили повышение межбанковских комиссий

Visa Inc. и Mastercard Inc. согласились отложить запланированное повышение комиссий за операции с кредитными картами в США еще на год - до апреля 2022 года - из-за пандемии.

Речь идет о межбанковских комиссиях, которые устанавливаются платежные системами, такими как Visa и Mastercard, и отчисляются эмитентам карт ритейлерами, когда их клиенты оплачивают покупки с помощью кредитных карт, передает Интерфакс-Украина.

"Visa стремится поддерживать стабильность своей платежной системы и не будет менять размер будущих комиссий в США еще год по мере восстановления экономики", - говорится в заявлении компании, которое приводит Bloomberg.

Агентство отмечает, что в последние месяцы ритейлеры просили обе платежные системы отложить повышение так называемой interchange fee в надежде избежать резкого увеличения расходов на принятие карт в период, когда потребители особенно зависимы от интернет-покупок.

Повышение комиссий, изначально намеченное на апрель прошлого года, было перенесено на апрель текущего года. Теперь изменения вступят в силу не раньше апреля 2022 года.