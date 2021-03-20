Зеленский продлил санкции против "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Указ продолжил на три года ограничения относительно АО "Сбербанк" и ПАО "Проминвестбанк". Санкции ограничивают вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

Контроль за выполнением решения возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщалось, решение продлить санкции против банков с российским госкапиталом было принято на заседании СНБО 11 марта.

Напомним, изначально в санкционный список, введенный в действие указом президента Украины №82/2019 от 19 марта 2019 года, вошли четыре дочерние структуры российских госбанков в Украине – ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и АО "БМ-2018". Этим решением сроком на два года был ограничен вывод капиталов из этих финучреждений за пределы Украины в пользу связанных с банком лиц.

АО "БМ-2018" – это бывший "БМ Банк", он прекратил банковскую деятельность. "ВТБ Банк" сейчас находится в процессе ликвидации.

В санкционный список от 19 марта 2019 года также вошел ряд российских банков, но в их отношении санкции вводились на три года – до марта 2022 года.