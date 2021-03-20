Суд передал "Мотор Сич" в управление АРМА

Шевченковский районный суд Киева по материалам Службы безопасности наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич".

Как сообщает пресс-центр СБУ, по результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

В СБУ напомнили, что Главное следственное управление осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям.

Первое - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Поскольку охранение украинской "Мотор-Сичи" - вопрос национальной безопасности ", - отмечает глава СБУ Иван Баканов.

Также в сообщении подчеркнули, что АО "Мотор Сич" продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.